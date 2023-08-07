الدوري الإنجليزي.. وست هام يونايتد جاهز لمعركة البريميرليج

يستعد فريق الكرة الأول بنادي وست هام الإنجليزي، لخوض منافسات الموسم الرياضي الكروي الجديد، بخوض عدة مباريات ودية استعدادًا للبريميرليج.

استعدادات وست هام يونايتد الإنجليزي لخوض منافسات البريميرليج الموسم الجديد:

وخاض وست هام 6 مواجهات ودية، حقق من خلالها الفوز في 3 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 2 آخرين، وحسم التعادل في مباراتين.

فيما استهل الحديديون مشوار المواجهات الودية بالفوز على فريق بوريهام وود بنتيجة 4 ـ 1، ثم تحقيق الانتصار على بيرث غلوري بنتيجة 6 ـ 2، وهزيمة توتنهام بنتيجة 3 ـ 2، وتعادل المطارق أمام داجنهما بنتيجة هدفين لكل فريق، وتلقى الهزيمة أمام رين بثلاثية، وليفركوزن برباعية.

ويدخل مسؤولو نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات من أجل التعاقد مع النجم الإسكتلندي سكوت مكتوميناي، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة الحالية.

واستطاع الإسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، التتويج بطلًا لدوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الثانية في تاريخها، بعد هزيمة فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب فورتونا أرينا في مدينة براج بالتشيك.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي وست هام الإنجليزي بعد تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي حصد أول لقب له بعد غياب منذ تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1980 وأول لقب أوروبي له منذ عام 1965.