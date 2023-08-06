الدوري الإنجليزي.. توتنهام يبحث عن مصالحة جماهيره بالبريميرليج بعد الغياب الأوروبي

يواصل توتنهام الإنجليزي استعدادته القوية للموسم الجديد، بعد النتائج السيئة التي حققها السبيرز خلال الموسم الماضي، مما يجعل الفريق أمام تحديًا كبيرًا خلال الموسم المقبل.

ولم يتوج توتنهام بالدوري الإنجليزي خلال القرن الحالي، مما يجعل الجماهير تنتظر من اللاعبين خلال الموسم المقبل المنافسة بقوة على اللقب وتحقيقه.

هاري كين.. ضربة قوية محتملة

توتنهام

ويخشى جماهير توتنهام من رحيل المهاجم المخضرم هاري كين، بعد الاهتمام القوي من قبل بايرن ميونخ الألماني، والذي لديه إصرار كبير على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر كين أحد أسلحة توتنهام الهجومية القوية، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع السبيرز خلال المواسم الماضية.

وشهدت مباراة توتنهام اليوم أمام شاختار، استعدادًا للموسم الجديد، تألق هاري كين، حيث سجل رباعية، ليقود السبيرز لفوز عريض بنتيجة 5/1.

تدعيمات ضعيفة

لم يقوم توتنهام بتدعيمات قوية على غرار أندية الدوري الإنجليزي الكبيرة، حيث ضم مانور سولومون من شاختار الأوكراني، وبيدرو بورو من سبورتنج لشبونة البرتغالي، وجيمس ماديسون من ليستر سيتي الإنجليزي.

بالإضافة إلى جوليلمو فيكاريو قادمًا من إمبولي الإيطالي، وديان كولوسيفسكي من يوفنتوس الإيطالي، وسيرجيو ريجيلون من أتلتيكومدريد الإسباني.

جماهير توتنهام تحلم بالفوز بـ البريميرليج

جماهير توتنهام

تُمني جماهير توتنهام نفسها بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل، حيث نجح الفريق في تحقيق اللقب في موسمي 1950–51، 1960–61.

بينما حل وصيف للبطولة في 6 مرات من قبل، وهم أعوام:

–22، 1951–52، 1956–57، 1959–60، 1962–63، 2016–17.

بينما جاء في المركز الثالث 11 مرة، كرقم قياسي لم يسبق أي نادي جاء في هذا المركز لهذا العدد، وهم أعوام:

1933–34، 1957–58، 1961–62، 1966–67، 1970–71، 1982–83، 1984–85، 1986–87، 1989–90، 2015–16، 2017–18.