الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يسعى لبداية جديدة بعد صراع الهبوط متسلحًا بتاريخه والميركاتو

يسعى فريق نادي ايفرتون الإنجليزي لتقديم بداية جديدة ومختلفه عن الموسم الماضي الذي عانى فيه من مشكلات بالجملة جعلته قريب من الهبوط لدوري الدرجة الاولى "التشامبيونشيب"، ويتسلح التوفيز بالتاريخ قبل بداية النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي، وبالميركاتو “الجيد” الذي قام به الأزرق للموسم الجديد.

ايفرتون على موعد جديد مع نسيان الماضي

مباراة ايفرتون الأولى في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ستكون أمام فريق فولهام، وفيها سيسعى الأزرق لتدارك الأزمة التي حدثت في الموسم الماضي بعدما فشل في تحقيق الانتصار خلال اول 6 مباريات بالموسم، وفاز في المواجهة السابعة على حساب وست هام يونايتد بهدف نظيف.

في الموسم الماضي أنهى فريق إيفرتون المسابقة بالمركز الـ 17 من الترتيب ليؤكد بقاءه ببطولة الدوري بالجولة الأخيره والتي حقق فيها الانتصار على نادي بورنموث بهدف دون مقابل.

حقق إيفرتون في الموسم الماضي الانتصار في 8 مواجهات مقابل التعادل في 12 لقاء، وخسر 18 مباراة طوال منافسات البريميرليج.

ودع إيفرتون كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة من الجولة الثالثة عقب الهزية الثقيلة التي تعرض لها أمام فريق بورنموث بنتيجة 4-1، كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث أيضًا عقب الهزيمة من نادي مانشستر يونايتد 3-1.

إيفرتون يتسلح بالتاريخ قبل الدوري الإنجليزي

يأتي ايفرتون في المركز الرابع من ترتيب الأندية الإنجليزية الأكثر فوزًا ببطولة الدوري الذي حصل عليه في 9 مناسبات من قبل كان أخرها موسم 1986-87، وكان وصيف الدوري الإنجليزي في 7 نسخ طوال تاريخه.

صفقات نادي إيفرتون قبل الموسم الجديد

تعاقد نادي إيفرتون مع الثنائي آشلي يونج قادمًا من فريق أستون فيلا في صفقة انتقال حر، وتعاقد مع اللاعب أرنوت دانجوما من نادي فياريال.

الراحلين عن إيفرتون

رحيل عن ايفرتون 8 لاعبين وهم ياري مينا وأندروس تاوسند وأسمير بيجوفيتش ونيلس نكونكو ومويس كين وإيليس سيمس وتوم ديفيس وكونور كودي، من بينهم 4 مجانًا بعد نهاية عقودهم مع أنديتهم، في ميركاتو كلف الفريق 38.7 مليون يورو.

يفتتح إيفرتون الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة فولهام المقرر لها يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، عند الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.