إنتر ميلان يٌعلن تفاصيل إصابه لاعبه فرانشسكو أتشيربي

أعلن إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي ، عن تفاصيل إصابه مدافعه فرانشسكو أتشيربي التي لحقت به خلال الفترة السابقة خلال فترة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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نشر حساب إنتر ميلان اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي يكشف فيه تفاصيل إصابه اللاعب فرانشسكو أتشيربي بتغريدة جاءت كالتالي:" تحديث طبي، خضع فرانشسكو أتشيربي إلى فحص طبي اليوم أثبت معاناته من ألم في نعل الساق اليمنى سيتم تقييم حالته خلال الأيام القادمة.".

ولم يٌعلن إنتر ميلان عن مدة غياب مدافعه فرانشسكو أتشيربي قبل انطلاق الموسم ".

اختتم الفريق تدريبات الجماعية مساء اليوم الاثنين خلال استعدادات الفريق بالموسم الرياضي الجديد.