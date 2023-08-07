عاجل
الأرصاد تحذر المصيفين من 4 أيام "هائجة" وتعلن عن أمطار في عز الصيف أمريكا تُوافق رسميًا على شحن الدُفعة الأولى من دبابات "أبرامز" لأوكرانيا
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنتر ميلان يٌعلن تفاصيل إصابه لاعبه فرانشسكو أتشيربي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي ، عن تفاصيل إصابه مدافعه فرانشسكو أتشيربي  التي لحقت به خلال الفترة السابقة  خلال فترة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

اقرأ أيضًا ..

txt

إنتر ميامي.. ميسي يتسبب في وقف عامل نظافة عن عمله (تفاصيل الواقعة)

txt

بديل أونانا.. إنتر ميلان يُفعِّل بند الشرط الجزائي بعقد حارس البايرن

نشر حساب إنتر ميلان اليوم عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  بيان صحفي يكشف فيه تفاصيل إصابه اللاعب فرانشسكو أتشيربي بتغريدة جاءت كالتالي:" تحديث طبي، خضع فرانشسكو أتشيربي إلى فحص طبي اليوم أثبت معاناته من ألم في نعل الساق اليمنى سيتم تقييم حالته خلال الأيام القادمة.".

ولم يٌعلن إنتر ميلان عن مدة غياب مدافعه فرانشسكو أتشيربي   قبل انطلاق الموسم ".

اختتم الفريق تدريبات الجماعية  مساء اليوم الاثنين خلال استعدادات الفريق  بالموسم الرياضي الجديد.