إقبال كبير للحصول على عضوية النادي الأهلي

بنظام الاونلاين

أجرت لجنة العضوية، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، اليوم عدة مقابلات شخصية بنظام «الأونلاين» عبر برنامج «زوم» ‏للمتقدمين من خارج البلاد وداخلها، للحصول على عضوية الأهلي سواء المقر الرئيسى أو أي من ‏فروع النادي.‏

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وواصلت اللجنة مقابلاتها الشخصية اليوم بنظام «الأونلاين» مع الراغبين في الانضمام ‏لعائلة الأهلي، وسط إقبال كبير من المتقدمين للحصول على عضوية الأهلي والاستفادة من ‏قيمتها الحالية قبل الزيادة المقرر تطبيقها.‏

وعقدت اللجنة مقابلات عبر برنامج «زوم» مع المتقدمين للحصول على العضوية من عدة ‏دول أبرزها السعودية والكويت وقطر، وتقديم كافة التسهيلات لهم ولأسرهم إلى جانب ‏المتقدمين من داخل البلاد.‏

ووافقت اللجنة اليوم على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي ‏والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة للأعضاء والطفرة الإنشائية الهائلة في كافة فروع ‏النادي، وذلك بحضور عزة حلمي مدير الاشتراكات، وكمال محسن مدير الحاسب الآلي.

وشهد فرع التجمع إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضويته للاستفادة من الطفرة ‏الهائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح ‏‏1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ‏ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، هذا ‏إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، ومنطقة «أكوا بارك» ألعاب ‏مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏

يعد اجتماع اليوم هو الثاني الذي تعقده اللجنة بنظام «الأونلاين»، خاصة أن الاجتماع الأول ‏شهد اشتراك عدد من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي من المقيمين بالسعودية والبحرين ‏وقطر والإمارات وإنجلترا.‏

وكانت اللجنة قد قررت العمل بنظام «الأونلاين» للتيسير على كل المصريين الذين يرغبون ‏في الانضمام لعائلة الأهلي من أي مكان في العالم، حيث يستطيع أي راغب في الاشتراك ‏سحب استمارة العضوية وإنهاء كافة إجراءات اشتراكه في عضوية النادي أو أي فرع بنظام ‏‏«الأونلاين» دون الحاجة للحضور إلى مقر النادي