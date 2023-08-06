ميدو يكشف السبب الرئيسي في رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو، السبب الرئيسي لرحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه كمدير كرة في النادي الأهلي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "السبب الرئيسي في رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه كمدير كرة، هو مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم"

وأضاف: "كولر في جلسته مع الخطيب اشتكى من وجود مشاكل إدارية كبيرة جدا، أهمها أن الرجل لم يكن يعلم أي شئ عن مواعيد مباريات الفريق في كأس الرابطة، وفوجئ بإبلاغه بالأمر قبل أسبوعين وقتها كولر غضب بشدة، وكان ذلك سببا رئيسيا في طلبه بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة"

واختتم: "واحد من أسباب نجاح الأهلي خلال الفترة الماضية سيد عبد الحفيظ، مهما اختلفنا معه، سيد عبد الحفيظ نجح مع الأهلي وبشكل كبير جدا"