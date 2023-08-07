كشف لغز العثور على جثمان سيدة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية في وزارة الداخلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير، فى كشف لغز العثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات فى الرقبة والبطن داخل منزلها بعزبة ابوعيادة.

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وتضمنت الجريمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من منزلها، وتمكنت من الوصول للقاتل وتبين أنه ممرض ببنك الدم بالتل الكبير، والقت القبض عليه واعترف بارتكابه الجريمة بسبب مروره بضائقة مالية.

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وكانت مديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى التل الكبير المركزى بوصول "جيهان.أ.م" 47 عاما ربة منزل مقيمة عزبة ابوعيادة جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز التل الكبير إلى مكان البلاغ وبسؤال زوجها"الشوادفى.ا.م" 58 عام موظف بهيئة الأوقاف قال انه أثناء عودته من عمله وبرفقته أولاده عثر على زوجته مسجاه على ظهرها بطرقة المنزل ومصابة بعدة طعنات واكتشافه سرقة 2 تابلت وخاتم ذهب ومبلغ مالى 300 جنيه وأنه قرر نقلها للمستشفى لاسعافها ولكنها كانت فارقت الحياة ولم يتهم احد بقتلها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف ضباط مباحث مركز التل الكبير بسرعة إجراء التحريات والتوصل إلى مرتكبى الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير فى كشف لغز الجريمة والقبض على مرتكبها.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز التل الكبير إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم " إبراهيم. م.ا" 28 عام ممرض ببنك الدم مقيم البكارشة دائرة مركز التل الكبير.

وتمكن ضباط مباحث التل الكبير من القبض على المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الجريمة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط الجريمة بكافة أنواعها وصورها والقبض على المُتهمين وتقديمهم للعدالة من أجل القصاص منهم وهو الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على الحالة الأمنية للوطن والمواطنين.