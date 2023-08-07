عاجل
الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين.. عيار 24 بـ2463 انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. "مبادرة عشان الكل يأكل لحمة" الشرطة الفرنسية تعتقل ألمانيًا احتجز زوجته وعذبها لمُدة 12 عامًا رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائداً من العاصمة الأردنية عَمّان  
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف لغز العثور على جثمان سيدة بالإسماعيلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية في وزارة الداخلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير، فى كشف لغز العثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات فى الرقبة والبطن داخل منزلها بعزبة ابوعيادة.

اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة


 

txt

الداخلية تكشف مُلابسات واقعة إنهاء حياة أحد الأشخاص بأسوان

txt

الداخلية تشن حملة مُكبرة لضبط الحالة المرورية

وتضمنت الجريمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من منزلها، وتمكنت من الوصول للقاتل وتبين أنه ممرض ببنك الدم بالتل الكبير، والقت القبض عليه واعترف بارتكابه الجريمة بسبب مروره بضائقة مالية. 

الداخلية تحل لغز سيدة الإسماعيلية الراحلة 

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى التل الكبير المركزى بوصول "جيهان.أ.م" 47 عاما ربة منزل مقيمة عزبة ابوعيادة جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز التل الكبير إلى مكان البلاغ وبسؤال زوجها"الشوادفى.ا.م" 58 عام موظف بهيئة الأوقاف قال انه أثناء عودته من عمله وبرفقته أولاده عثر على زوجته مسجاه على ظهرها بطرقة المنزل ومصابة بعدة طعنات واكتشافه سرقة 2 تابلت وخاتم ذهب ومبلغ مالى 300 جنيه وأنه قرر نقلها للمستشفى لاسعافها ولكنها كانت فارقت الحياة ولم يتهم احد بقتلها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف ضباط مباحث مركز التل الكبير بسرعة إجراء التحريات والتوصل إلى مرتكبى الواقعة وظروفها وملابساتها. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير فى كشف لغز الجريمة والقبض على مرتكبها.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز التل الكبير إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم " إبراهيم. م.ا" 28 عام ممرض ببنك الدم مقيم البكارشة دائرة مركز التل الكبير. 

وتمكن ضباط مباحث التل الكبير من القبض على المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الجريمة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط الجريمة بكافة أنواعها وصورها والقبض على المُتهمين وتقديمهم للعدالة من أجل القصاص منهم وهو الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على الحالة الأمنية للوطن والمواطنين.

مواد متعلقة

التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 3 فلسطينيين في جنين

فلسطين: دعوات بن جفير لتكريم قتلة شهيد فلسطيني تشجع على زيادة جرائم المستوطنين

كهرباء الإسماعيلية يضم لاعب الداخلية

جريمة إرهابية.. أول رد من اليمن على حادث اغتيال الموظف الأممى بتعز

الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة سوهاج

متحدث الوزراء يهاجم منتقدي طرح أصول الدولة: ليس سبة أو جريمة