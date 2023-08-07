الداخلية تكشف مُلابسات واقعة إنهاء حياة أحد الأشخاص بأسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة إنهاء حياة أحد الأشخاص بأسوان وضبط مرتكب الواقعة.

اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة





جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى.

بالفحص وبسؤال والد المجنى عليه قرر بقيام (شقيق المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته ، فأحدث إصابته المشار إليها التى أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزتهالسلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الوقعة(بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار)..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة انواع المُخالفات في كافة أرجاء الجمهورية من أجل تحقيق الامن والأمان.