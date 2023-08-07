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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مورينيو يغازل الدوري السعودي.. ما السبب؟

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى روما الإيطالي عن رفضه فكرة التدريب في الدوري السعودي، رغم العروض المغرية التى تلاقاها فى الفترة الأخيرة من عدة أنديه بدوري روشن.

 

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وأوضح:" أن تلك التصريحات قوبلت بالرفض نظرا لاستكمال مشواره مع ناديه الايطالي، موضحا ليس معنى ذلك اننى لم اعمل فى الدورى السعودي مطلقا بل ربما أحظى بالتدريب مستقبلًا".  

 

و في سياق متصل تداولت أنباء صحفية سعودية عن بعض العروض من الدوري السعودي خلال الفترة الحالية التى عرضت على البرتغالي مورينيو وبلغت قيمتها 105 ملايين دولارا لمدة 3 أعوام.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو تعاقد مع روما الإيطالي لتدريب فريق الكرة الأول، حتى 30 يونيو 2024.

 