جوارديولا يتحدث عن الدوري السعودي وتنبؤاته له

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم السبت، عن الدوري السعودي .

أكد جوارديولا أن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لتأسيس دوري قوي بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي.

وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفا وصنع 59 هدفا في فترته المليئة بالألقاب مع سيتي، إلى فريق مدينة جدة يوم الجمعة.

وبلغت الصفقة بـ 35 مليون يورو (38.55 مليون دولار) بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت.

وحول إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي قال: بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه، وعلاقتنا كانت استثنائية.

وأضاف: السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات، قبل عدة أشهر كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، والآن رحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية.

أعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير، حيث انضم كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وجوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق.

وقال جوارديولا: السعودية تريد تأسيس بطولة دوري قوي، ونجحت في ذلك، واللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك.

ويستهل سيتي الموسم الجديد بمواجهة أرسنال على لقب درع المجتمع في السادس من أغسطس.