المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية علي رادار الدوري السعودي

دخل المهاجم المغربي يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني دائرة إهتمامات نادي الهلال السعودي، وذلك لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، أن نادى الهلال السعودي، وضع بدائل لفشل ضم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام الإنجليزي، وذلك بوضع المغربي يوسف النصيري علي طاولة التفاوض لضمه.

حيث أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال وضعت الدولي المغربي في صدارة خياراتها، تحسُّبًا لعدم الوصول لاتفاق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام.

ولعب يوسف النصيري صاحب الـ 26 عامًا بقميص كل من مالاجا وليجانيس، قبل أن ينضم لإشبيلية في 2020، ويرتبط يوسف النصيري بعقد مع إشبيلية حتى يونيو 2025.

وشهد مونديال كأس العالم الأخير في قطر 2022، تألق النصيري مع أسود الأطلس حيث سجل هدفين بينهما هدف إقصاء البرتغال من ربع النهائي.

ويستعد الهلال لخوض ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية حينما يواجه السد القطري مساء غدًا الأحد المقبل على أن يتقابل الأهلي الليبي مع الوداد المغربي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السعودي والأهلي الليبي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.