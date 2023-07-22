الدوري السعودي يستهدف التعاقد مع كارلو أنشيلوتي

يبحث ممثلي صندوق الاستثمار السعودي جلب العديد من اللاعبين والمدربين العالميين للمسابقة خلال الصيف الحالي، وذلك لوضع دوري "روشن" ضمن الدوريات الأقوى عالميًا.

وكان الدوري السعودي قد انضم إليه عدد من اللاعبين العالميين والذين جاءوا على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي والبرازيلي روبرت فيرمينيو، بجانب عدد كبير من اللاعبين المميزين، مما يجعل الجماهير تتنبأ بإن الموسم المقبل سيكون قويًا.

تفاصيل عرض أنشيلوتي للتدريب في السعودي

كشفت صحيفة "اَس" الإسبانية، أن أنشيلوتي تلقى مكالمة من صندوف الاستثمار السعودي، والذي قدم له عرضًا ماليًا كبيرًا، من أجل التدريب في دوري "روشن".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العرض المُقدم من الاستثمار السعودي ضخم للغاية، لتدريب أحد أندية الدوري الأربعة "النصر، الهلال، أهلي جدة، اتحاد جدة".

وشددت على أن المدرب الإيطالي تحدث باحترام شديد مع المسؤولين السعوديين، لكنه أخبرهم بإنه ملتزم بعقد مع ريال مدريد ولا يرغب في ترك الملكي.

وأكدت "اَس" أن رد كارلو أحرج مسؤولي الاستثمار السعودي، مما جعله ينسحب دون تقديم عروض أخري.

الجدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي ملتزم بتعاقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024، ويرغب في الاستمرار لنهايته.