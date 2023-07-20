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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي يحتفى بثلاثى أبطال أوروبا

الدوري السعودي
الدوري السعودي

 يشهد الدوري السعودي الموسم المقبل تواجد ثلاثى متوج بلقب دوري أبطال أوروبا، إذ حصد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما على البطولة رفقة ريال مدريد، بجانب حصول روبرتو فيرمينو بدوري الأبطال مع ليفربول الإنجليزي.

 

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 ويسعى الدوري السعودي فى إبرام التعاقد مع الكثير من نجوم الساحرة المستديرة بمختلف الدوريات حول العالم، في الفترة الأخيرة تنفيذًا لخطة 2030 للوصول إلى تصنيف الدوريات الأعلى تقييمًا.

 

 حساب الدوري السعودي يحتفى بثلاثى دوري أبطال أوروبا:

 

 وتعد تلك الطفرة الكروية الرياضية التى يحظى بها الدوري السعودي خلال الفترة الحالية وفقًا لرؤية ولى العهد السعودي وما تم إعلانه عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ومن ثم تحويل أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي.

 

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