من هي طائفة البُهرة التي استقبل الرئيس السيسي سلطانها؟

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، برفقة أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

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ورحب الرئيس السيسي بالسلطان "مفضل سيف الدين" ضيفًا عزيزًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، ومثمناً الدور المقدّر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلًا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل، وفقًا للمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية.

من هي طائفة البهرة وسلطانها:

السلطان مفضل سيف الدين، هو سلطان طائفة البهرة بالهند، وهو من مواليد مدينة سورات الهندية في 20 أغسطس عام 1946.

مفضل سيف الدين هو سلطان البهرة الحالي، والابن الثاني لسلطان البهرة الراحل الدكتور محمد برهان الدين.

وتوارثت أسرة السلطان مفضل زعامة طائفة البهرة منذ مدة طويلة واعتنقت الإسلام منذ بداياته في شبه القارة الهندية.

تولى تربيته وتعليمه والده السلطان الراحل الدكتور محمد برهان الدين، وله خمسة أبناء، ثلاثة من الذكور أولهم الأمير جعفر الصادق ثم الأمير طه ثم الأمير حسين، وابنتان.

ووفقًا لاعتقاد أبناء طائفة البهرة وعاداتهم، فإنه لا يتولى زعامتهم سلطان جديد إلا بنص وتعيين من السلطان السابق.

حصل مفضل سيف الدين شهادة الدكتوراه في الآداب في 2015، من جامعة كراتشي الباكستانية تقديرا لجهوده الخيرية في العمل على توثيق الروابط الكريمة بين المسلمين.

منحته الهند جائزة السلام العالمية في 23 سبتمبر 2015، لمساعيه القيمة وحرصه على تقدم الحريات الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكلمة البهرة تعني التاجر وترمز إلى واحدة من أشهر الطوائف الإسلامية المنتمية للشيعة، التي انتصرت لإمامة أحمد المستعلي الفاطمي، ضد أخيه نزار المصطفى لدين الله، وذلك بعد وفاة والدهما الخليفة المستنصر بالله الفاطمي عام 1094، والذي اختار ابنه المستعلي ليكون واليا، فنشب الخلاف بين الأخوين وانتهى لصالح الطائفة المستعلية التي هُزمت بهزيمة الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي، الذي أسس الدولة الأيوبية وهزم الفاطميين وطردهم من مصر عام 1174، لينطلق البهرة إلى الكثير من دول العالم.

وتنقسم البهرة إلى فرق متعددة، منها "البهرة الداوودية" نسبة إلى داود برهان الدين بن قطب شاه، وينتشرون في الهند وباكستان بعد نقل مركزهم من اليمن في القرن العاشر الهجري، وسلطانهم الحالي مفضل سيف الدين، ومركزهم فى مومباى ولهم جماعات في أكثر من ٤٠ دولة في العالم. ومن فرق البهرة أيضا "السليمانية" نسبة إلى سليمان بن الحسن، وتنتشر في اليمن والمملكة العربية السعودية.

وهاجر البهرة الداوودية إلى جميع أنحاء العالم سعيا وراء تحقيق فرص أفضل في التجارة والتبادل التجاري، وهاجر أول وفد منهم إلى مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي.

ويبلغ عددهم اليوم في مصر ما يقارب ٧٥٠ شخصا، تشتغل نسبة عالية منهم في التجارة. و لانتمائهم إلى الفاطميين فإنهم يجتمعون غالبا لإقامة الصلاة في مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي وغيره من المساجد الفاطمية.

يعمل البهرة على إحياء كل ما يتعلق بالفاطميين من قبورهم ومساجدهم، ويدفعون أموالا طائلة لترميمها، إذ ساهم سلطانهم بجهود مقدرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت في مصر، وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، والحسين، وأنشطة خيرية في مصر.

والعام الماضي، شارك سلطان البهرة ، الرئيس السيسي في الاحتفال بافتتاح مسجد الحسين بعد أعمال التجديد.

كما كانت طائفة البهرة سببا في إعادة إحياء مسجد الحاكم بأمر الله بعد فترات طويلة من التردي، ويعمل أغلب البهرة في مصر في التجارة ولهم العديد من الأنشطة الخيرية، كما شهدت السنوات الماضية دعم الطائفة لصندوق "تحيا مصر".

ويستخدم البهرة تقويما قمريا إسلاميا بصيغة خاصة، جرى تطويره منذ زمن الفاطميين ويعتمد على حسابات فلكية لتحديد بدايات الأشهر، لذا فهو ثابت ويختلف بفارق يوم أو يومين عن التاريخ الإسلامي المعتاد.

يحتفل البهرة مع عيدي الفطر والأضحى باحتفالات أخرى منها احتفالهم بالمولد النبوي الشريف وبيوم غدير وهو يوم ١٨ من شهر ذي الحجة، وإحياء ذكرى يوم عاشوراء في العاشر من المحرم الحرام كل عام، ولهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة في هذه المناسبات.