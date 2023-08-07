التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 3 فلسطينيين في جنين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم قرب مدينة جنين.

استشهاد ثلاثة فلسطينيين

وأكدت الأمانة العامة -في بيان، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- استنكارها لـ"تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، والذي أدّى يوم الجمعة إلى مقتل مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بالرصاص في بلدة برقة قرب مدينة نابلس".

وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.