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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة التظلم ودفع مخالفات المرور من الموبايل لعام 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعى، عن طرق جديدة وأكثر سهولة لدفع مخالفات المرور بالموبايل بدلًا من النزول إلى وحدات المرور، لتيسير عملية الحصول على شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات، والتي هي شرط أساسي للترخيص.

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طرق دفع مخالفات المرور 2023:

تستعرض بوابة الوفد فى السطور الآتية طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة لخدمة معرفة مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة والمركبات.

 

دفع مخالفات المرور بالموبايل:

  • الدخول على تطبيقات الدفع المسجلة على الهاتف ومربوطة بالفيزا.
  • إدخال الرقم القومي.
  • إدخال الجزء الرقمي من اللوحة.
  • إدخال رقم الموبايل.
  • يتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل.

 

التظلم على مخالفات المرور 2023:

  • الدخول على موقع النيابة العامة.
  • اختر أيقونة بيانات المرور.
  • اختر أيقونة خدمة الاستعلامات.
  • حدد نوع المخالفات التي تريد التظلم عليها.
  • حدد إجمالي المخالفات على حسب الرغبة.
  • انتظار نتيجة التظلم.

 

طرق عمل تظلم إلكتروني على مخالفات المرور:

 تتاح خدمة تقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضًا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

 

طريقة سداد قيمة مخالفات المرور 2023 بالموبايل:

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة.
  • اختر خدمات المرور.
  • اختر أيقونة الدفع.
  • اختر مخالفات رخص المركبات أو القيادة.
  • أدخل البيانات المطلوبة.
  • اضغط على إجمالي المخالفات.
  • اختر طريقة الدفع.

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