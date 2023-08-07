من الجيزة لوسط البلد.. تعرف على حالة المرور بكوبري أكتوبر

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الاثنين، كوبرى أكتوبر، للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

وانتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

الحالة المرورية بشوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم الاثنين

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متوسطة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وفى سياق اخر استكمال محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم داعش الإرهابي

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، التى ستعقد بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة مُتهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم من بينها جرائم اختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول "م.ر"، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم "م.ر" والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.