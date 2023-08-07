حركة المرور بنفق الأزهر وطريق الأوتوستراد

شهد نفق الأزهر، صباح اليوم الاثنين، ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

الحالة المرورية بطريق الاوتوسطراد

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وانتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالمحاور والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، ورفع أى معوقات أمام حركة المركبات.

الحالة المرورية بشوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متوسطة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وفى سياق اخر

لقى سائق حتفه اثر اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى علي الطريق الدائرى الأوسطى ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة دوبل كابينه علي الطريق الأوسطى اعلي طريق السخنه اتجاه حلوان ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى مما أسفر عن مصرع السائق ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى البنك الأهلي ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى. وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.