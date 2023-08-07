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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تقدم تدريب مهني على صناعة "المالتي ميديا" لشباب الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن بدء المرحلة الثانية من التدريب المهني المجاني في مجالات صناعة المالتي ميديا، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة من سن 16 الي 34 سنة وذلك بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة لسوق العمل ووظائف المستقبل، للحد من معدلات البطالة .

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وقال المهندس محمد كمال وكيل، مديرية العمل بالأسكندرية، إن فعاليات المرحلة الثانية من التدريب المهني على مجالات صناعة المالتي ميديا تشمل التدريب على وظائف الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، والتصوير الفوتوغرافي، والفوتوشوب، وتصوير الفيديو، والمونتاج، مشيراً الي ان التدريب يتم على مدار ساعتين يومياً ولمدة أسبوعين لكل مهنة، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، والإلمام بالتعامل مع الحاسب الآلي والانترنت.

التقدم لتدريب صناعة المالتي ميديا

وأضاف مدير المديرية، أن التدريب يتم بمركز أركان للإبداع كاتدرائية القديس مرقس الاسقفية، وعلى الراغبين في الحصول على تلك الفرص المجانية التسجيل على الرابط الإلكترونيhttps://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8، وسيتم التواصل مع المتقدمين وتحديد موعد المقابلة الشخصية والتدريب، ومنوهاً إلى ان المديرية تتيح برامج تدريبية مجانية مختلفة للشباب بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة على العديد من المهن يمكن التقديم عليها بمقر مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية.

 تدريب مهني على صناعة "المالتي ميديا "

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