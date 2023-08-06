أحمد فوزي يكشف وجهه سيد عبد الحفيظ القادمة (تفاصيل)

صرح الكابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق في الصديق المقرب الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية، أن مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء ليس له أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس له علاقة بأي صفحات منسوبة له.

اقرأ أيضًا..

قال أحمد فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أقرب طريق لسيد عبد الحفيظ سيكون العودة للإعلام مجددًا وهناك عدة عروض إعلامية قدمت له.

أتم تصريحاته الإذاعية:"سيد عبد الحفيظ حاليا في فترة إجازة مدتها 10 أيام وبعدها ستكون قبلته القادمة الظهور عبر إحدى القنوات الفضائية".

في سياق مٌتصل، وجهت إدارة النادي الأهلى خلال الفترة السابقة توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ و تعين خالد بيو مديرا للكرة.