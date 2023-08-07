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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلي السابق: إيهاب جلال يعلم كل أزمات الدروايش

ايهاب جلال
ايهاب جلال

أكد صبري المنياوي مدرب الإسماعيلي السابق، وعضو اللجنة الفنية حاليا بالنادي، أن إيهاب جلال واحد من أبناء الدراويش، مؤكدا أن قبوله المهمة لأنه يريد الوقوف ومساندة ناديه، موجهًا الشكر للمدرب على تولى المسئولية لمدة موسم واحد.

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وقال المنياوي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الجميع داخل النادي الاسماعيلي يبذل قصارى جهده من أجل تصحيح المسار، وهناك جهود كبيرة في العمل داخل قطاع الناشئين من أجل الاستعانة بهم مستقبلا، وقمنا بضم لاعبين من مواليد 2007 حتى فريق الشباب، وسنخوض العديد من المواجهات لتجهيز هؤلاء اللاعبين وتصعيدهم للفريق الأول، وسيتم مشاهدة هؤلاء اللاعبين عن طريق المدير الفني للفريق الأول إيهاب جلال".

وأضاف: "سنعمل على حل أزمة قيد الصفقات الجديدة وتجهيز كل الأموال لإنهاء الأزمات، وإيهاب جلال يعلم كل التفاصيل والأمور التي تخص الإسماعيلي، وسوف يتجه أيضًا لاكتشاف عناصر شابة، هناك مجموعة جيدة من الناشئين سوف يشاهدهم عن قرب، للإستعانة بهم في الموسم المقبل".

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