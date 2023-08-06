الإسماعيلي يقدم إيهاب جلال في مؤتمر صحفي غدًا

يعقد النادي الإسماعيلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر غدٍ الإثنين، لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لوسائل الإعلام المختلفة.

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وإدارة الإسماعيلي قررت تعيين إيهاب جلال، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحمزة الجمل الذي رحل بعد نهاية فترته مع برازيل مصر بنهاية الموسم الماضي.

يستعد إيهاب جلال لتولي المهمة الثانية مع الإسماعيلي بعد قيادته الدروايش في مارس 2021 وكان نهاية فترته الاولى في شهر سبتمبر، بعدما لعب مع الفريق 19 مباراة حقق الفوز في في 9 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات بينما خسر 7 مباريات.

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الدوري وهو في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 43 مباراة، إذْ حقق الفوز في 9 مباريات فقط وتعادل في 13 وخسر 12 مباراة.

