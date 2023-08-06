خطوات مهمة للتقليل من خطر إصابتك بحساسية الأسنان

يمكن أن تحدث حساسية الأسنان عند تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أو الحلوة أو الحامضة، ويمكن أن يكون الألم حادًا ومفاجئًا وينتشر بعمق في نهايات عصب الأسنان، تشمل العلاجات الفلورايد ومعجون الأسنان المزيل للحساسية وربط الأسنان.

كيف توقف آلام الأسنان الحساسة؟

العلاج يعتمد على السبب إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان العالقة أو عدم الراحة ، فتأكد من تحديد موعد مع طبيب الأسنان سيحتاجون إلى استبعاد أي حالات خطيرة حتى يتمكنوا من التوصية بالعلاج المناسب.

لتقليل خطر إصابتك بحساسية الأسنان اتبع الأتي:

استخدام معجون الأسنان المزيل للحساسية: هناك عدة أنواع من معجون الأسنان للأسنان الحساسة. مع الاستخدام المنتظم ، يجب أن تلاحظ انخفاضًا في الحساسية قد تحتاج إلى تجربة العديد من العلامات التجارية المختلفة للعثور على المنتج الذي يناسبك.

الحفاظ على نظافة الفم الجيدة: استمر في اتباع تقنيات التنظيف بالفرشاة والخيط السليمة لتنظيف جميع أجزاء أسنانك وفمك تمامًا.

استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة: سيؤدي ذلك إلى تقليل تآكل فرشاة الأسنان على سطح الأسنان وتقليل تهيج اللثة.

راقب ما تأكله: الاستهلاك المتكرر للأطعمة عالية الحموضة يمكن أن يذيب مينا الأسنان تدريجياً ويؤدي إلى التعرض لعاج الأسنان وقد تؤدي أيضًا إلى تفاقم الحساسية وبدء تفاعل الألم.

استخدام منتجات الأسنان المفلورة: الاستخدام اليومي لشطف الفم المفلور يمكن أن يقلل الحساسية واسأل طبيب أسنانك عن المنتجات المتاحة للاستخدام المنزلي.

تجنب صرير الأسنان: إذا كنت تطحن أو تضغط على أسنانك ، فاستخدم واقي الفم ليلاً.