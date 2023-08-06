أسباب حساسية الأسنان.. أمراض اللثة السبب الأكبر

عندما تكون مصاب بحساسية الأسنان، فإن بعض الأنشطة ، مثل التنظيف بالفرشاة والأكل والشرب ، يمكن أن تسبب ألمًا حادًا ومؤقتًا لأسنانك، عادة ما تكون حساسية الأسنان نتيجة تآكل مينا الأسنان أو جذور الأسنان المكشوفة.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يكون عدم الراحة في الأسنان ناتجًا عن عوامل أخرى ، مثل التجويف ، أو الأسنان المتشققة أو المكسورة ، أو الحشو التالف ، أو أمراض اللثة.

أسباب حساسية الأسنان

تنظيف الأسنان بقوة شديدة

بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة بشدة أو استخدام فرشاة أسنان صلبة إلى تآكل طبقة المينا وتعرض العاج ويمكن أن يتسبب أيضًا في تراجع اللثة (عندما تبتعد أنسجة اللثة عن أسنانك).

تراجع اللثة

بعض الناس معرضون وراثيا لنسيج اللثة الرقيق يصاب أشخاص آخرون بانحسار اللثة نتيجة لأمراض اللثة، ومع تراجع اللثة، تبتعد الأنسجة عن أسنانك ، وتكشف الجذور.

أمراض اللثة

قد تسبب أنسجة اللثة الملتهبة والمؤلمة حساسية بسبب فقدان الأربطة الداعمة ، مما يعرض سطح الجذر الذي يؤدي مباشرة إلى عصب السن.

الأسنان المتشققة

قد تمتلئ الأسنان المكسورة أو المكسورة بالبكتيريا من البلاك وتدخل اللب ، مما يسبب الالتهاب.

صرير الأسنان

قد يؤدي طحن الأسنان أو صريرها إلى تآكل المينا وكشف العاج الكامن.