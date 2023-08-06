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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اختتام مباحثات جدة حول الأزمة الأوكرانية

مباحثات جدة
مباحثات جدة

اختتم مستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة اجتماعاتهم بمدينة جدة برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وذلك لبحث الأزمة الأوكرانية. 

لبحث الأزمة الأوكرانية.. اختتام مباحثات جدة

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تحذير عاجل من الأمن العام بالمملكة العربية السعودية

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السعودية تُعلن إطلاق "الإنذار الأصفر" في المنطقة الشرقية

وعبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته، وجاءالاجتماع استمراراً للجهود والمساعي الحميدة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي يبذلها في هذا الشأن منذ مارس 2022م. 

مباحثات جدة

شملت قائمة الدول المشاركة فى الإجتماع :  الأرجنتين وأستراليا  والبحرين والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وجمهورية القمر المتحدة وجمهورية التشيك والدنمارك ومصر وجمهورية إستونيا والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا وقطر وكوريا ورومانيا  وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وتركيا وأوكرانيا والإمارات المملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 

 

واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها خلال الاجتماع.

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