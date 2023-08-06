استمرار فعاليات مجالس الحديث والعقيدة بالمديريات الإقليمية

استمرت فعاليات مجلس العقيدة والأخلاق والثقافة الإسلامية بمساجد الجمهورية لليوم الثاني على التوالي، وذلك في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع، وذلك على النحو التالي:

أولًا : مجالس العقيدة:

ففي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت فعاليات مجلس العقيدة بمسجد مهني، حاضر فيه الدكتور أحمد عبد الحميد أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين والدعوة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت فعاليات مجلس العقيدة بمسجد الشامخية ببنها، حاضر فيه الدكتور عرفة النادي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

ثانيا: مجالس التفسير:

ففي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد سيدي علي بن وهب، حاضر فيه الدكتور إبراهيم موسى عبد الله نيده رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد أبو خضرة، حاضر فيه الدكتور حسن وتد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد جمال عبد الناصر بالعوامرة التابع لإدارة أوقاف الرحمانية، حاضر فيه الدكتور محمد أحمد عبد المقصود مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالديدامون.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد زاد المعاد بالعاشر من رمضان، حاضر فيه الدكتورأحمد محمد إبراهيم وكيل كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد السيد أحمد البدوي، حاضر فيه الدكتور عبد الفتاح محمد خضر عميد كلية القرآن الكريم بطنطا.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد الشيخة نور الصباح، حاضر فيه الدكتور مصطفى معتمد السيسي أستاذ التفسير وعلومه بكلية أصول الدين بطنطا.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد عبدالفتاح قمر، حاضر فيه الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها)، حاضر فيه الدكتور ياسر أحمد مرسي محمد أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأزهر.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد الرضوان 2، حاضر فيه الدكتور أبو الحسن عطية مسعد أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد خشبة، حاضر فيه الدكتور ياسر أحمد مرسي محمد أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأزهر.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد الكبير(الرضا )شرق النيل، حاضر فيه الدكتور عبد التواب حسن إبراهيم أستاذ مساعد بقسم التفسير كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

ثالثا: مجالس الحديث:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت فعاليات مجلس الحديث بمسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه)، حاضر فيه الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت فعاليات مجلس الحديث بمسجد سليمان محمود كليوباترا التابع لإدارة أوقاف شرق، حاضر فيه الدكتور محمد محمد ذكري مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بطنطا جامعة الأزهر الشريف.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت فعاليات مجلس الحديث بمسجد أبو العزايم بالرزيقات قبلي، حاضر فيه الدكتور أحمد عبد الفراج حسن الضوي المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بقنا.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت فعاليات مجلس الحديث بمسجد الحاج عبد العال، حاضر فيهالدكتور علي حسن العشري أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين أسيوط.

كما أقيمت فعاليات مجلس الحديث بمسجد الكبير، حاضر فيه الدكتور علاء حسن جابر أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت فعاليات مجلس الحديث بمسجد علي أغا، حاضر فيه الدكتور عبد الغفار عبد الستار رئيس قسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالديدامون.