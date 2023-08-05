حريق وزارة الأوقاف.. التفاصيل الكاملة لواقعة عكرت سماء القاهرة (فيديو وصور)

ملحمة سطرها رجال الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق اندلع بمنى وزارة الأوقاف، ساعات من الجهد المتوصل ومكافحة النيران، وأعلن رجال الحماية عن نجاحهم في السيطرة على حريق وزارة الأوقاف، دون خسائر بشرية.

حريق وزارة الأوقاف:

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، باندلاع حريق بمنى وزارة الأوقاف، بمنطقة عابدين، وانتقل رجال الحماية المدنية على الفور لمكان الحريق وجرى التعامل مع النيران وفرض كرودن أمني لمنع امتداد حريق وزارة الأوقاف للعقارات المجاورة.

حريق وزارة الأوقاف

السيطرة على حريق وزارة الأوقاف:

دفعت قوات الحماية المدنية بــ 12 سيارة إطفاء لمكان الحريق، وجرى التعامل مع النيران، وإنقاذ المبنى من كارثة بعد نشوب حريق أعلى سطح المبنى التاريخي من دون إصابات.

محافظ القاهرة في موقع حريق وزارة الأوقاف:

انتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقع الحريق بمنطقة عابدين، بينما تجري عمليات السيطرة وإخماد الحريق من قبل رجال الحماية المدنية، وتجري عمليات التبريد، بعد نجاح الحماية في مهمتها ومكافحة النيران دون وقوع أي إصابات.

حريق وزارة الأوقاف

فحص مبنى وزارة الأوقاف:

أمر محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

حريق وزارة الأوقاف

النيابة الإدارية تحقق في حريق الأوقاف:

أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

حريق وزارة الأوقاف

خسائر حريق وزارة الأوقاف:

وساهم كون اليوم السبت إجازة رسمية في تقليل عدد الموجودين بالمبنى لحظة اندلاع النيران، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وكشفت مصادرة في وزارة الأوقاف أن المبنى القديم بوسط البلد، والذي نشب فيه حريق منذ قليل، كان خاليًا من الموظفين، لأن جميع الموظفين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة منذ 3 أسابيع.