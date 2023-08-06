تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لمبني وزارة الأوقاف 

أجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبدالله قنديل مدير المكتب، صباح اليوم، معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت ٥ / ٨ / ٢٠٢٣.

إذْ قام المستشار عبدالله قنديل- مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بالانتقال لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريقٍ من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات ضم كلًا من: المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار خالد أبوالوفا، والمستشار أحمد عبدالحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام - مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من: المستشار محمود دسوقي، وأحمد عزت رئيس سعيد مصطفى رئيس النيابة.

تبيَّن من المعاينة: أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.

تحقيقات النيابة الإدارية في حريق مبنى وزارة الأوقاف:

هذا وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، إذْ استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، و مشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعددًا من المختصين بمخازن الوزارة، كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.

ما زالت التحقيقات مستمرة، إذْ أمرت النيابة تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.

طلب بيان رسمي مفصل بالموجودات ومحتويات الحجرات كافة التي امتدت إليها النيران.

تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة ننشر معاينة النيابة الإدارية لمبني وزارة الأوقاف.

تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لمبني وزارة الأوقاف

تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لمبني وزارة الأوقاف