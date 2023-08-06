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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يسعى للتعاقد مع نجمي مانشستر سيتي بالميركاتو الصيفي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تسعي إدارة برشلونة خلال الفترة القادمه التعاقد مع ثنائي فريق مانشستر سيتي  لدعم الفريق خلال الموسم الجديد  في فترة الميركاتو الصيفي .

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ترغب الإدارة الكتالونية خلال الميركاتو الصيفي بدعم الفريق بالتعاقد مع  جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا لسد احتياجات الفريق وفقًا لطلبات تشافي .

ونشر حساب بي ان سبورت القطرية عبر  حسابة الرسمي   على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة تكشف  أخر تفاصيل  الميركاتو الصيفي لفريق برشلونة والتي جاءت كالتالي :" برشلونة يقدم عرضا منذ ساعات قليلة لمانشستر سيتي لضم جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا على سبيل الإعارة مع شرط إلزامي بشراء برناردو في الموسم المقبل مقابل 70 مليون يورو".

تعمل إدارة برشلونة على التخلص مع الفرنسي عثمان ديمبلي  خلال الميركاتو الصيفي  حيث يعاني اللاعب كثره الاصابات مع الفريق الكتالوني طوال مسيرته مع برشلونة ، وتسعي الإداراة الموافقه على عرض باريس سان جيرمان  الذي طلب بضم ديمبلي وفقًا لتقارير صحفية  اسبانية  وانعاش خزينه النادي ".

توج برشلونة  بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم المنفضي  بعد غياب   العديد من السنوات  بعد سيطرة مدريدية على البطولة من قبل  ريال مدريد و اتلتيكو مدريد.

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