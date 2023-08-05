برشلونة هدف صندوق الاستثمار السعودي المقبل

يبحث صندوق الاستثمار السعودي التوسع خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون مع برشلونة، مستغلًا الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي الكتالوني خلال الوقت الجاري.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يرى أن صندوق الاستثمار السعودي قد يكون حلًا مناسبًا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن هناك مؤسسات سعودية ترغب في استثمار أموالها في النادي الكتالوني، بعدما أصبحت إدارة الأخير منفتحة حول فكرة تواجد مستثمرين سعوديين داخل النادي.

وأكدت أن عدد من المؤسسات السعودية تنتظر إشارة إدارة البارسا، حول امكانية ضخ الأموال بهدف الاستثمار في النادي الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وركزت الصحيفة الإسبانية على زيارة خوان لابورتا، رئيس برشلونة للمملكة العربية السعودية والاجتماع بـ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، وعدد من الشخصيات البارزة.

ويجد برشلونة معانة كبيرة في إبرام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها، مما جعلته غير قادر على تسجيل عدد من لاعبيه في الرابطة الإسبانية.