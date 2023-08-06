برشلونة يحتوي غضب لاعبيه بسبب كيليان مبابي

شعر لاعبو برشلونة الإسباني بالغضب بعد التقارير الأخيرة التي افادت بـ محاولة النادي الكتالوني شراء كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.



أشارت التقارير أن برشلونة عرض جافي ورافينيا وديمبلي مقابل الحصول على النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة تبادلية مع باريس.



وتابعت التقارير، أن شعر لاعبو برشلونة وعائلاتهم بغضب من إدارة البرسا بعد انتشار تلك الأنباء حول صفقة مبابي.



وواصلت أن إدارة برشلونة أكدت للاعبيها أن تلك التقارير غير صحيحة ونفتها تماما، مؤكدة أن باريس سان جيرمان من عرض مبابي على النادي الكتالوني، وليس العكس، بعد رغبة الفريق الباريسي في عدم رحيل كيليان إلى ريال مدريد.



واستبعد نادي باريس سان جيرمان لاعبه مبابي من معسكر الفريق الباريسي، و رفض انضمامه إلى المران الجماعي قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي، كي يضغط عليه للرحيل هذا الصيف، ويفسد خطته الخاصة بالانتقال مجانا لريال مدريد في الموسم المقبل.

