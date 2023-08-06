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الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

الأرصاد
الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الإثنين من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة، رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كل الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت، أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 -26

العاصمة الإدارية 37 -26

6 أكتوبر 37 -26

بنهــــا 36 -26

دمنهور 36 -27

وادى النطرون 37 -26

كفر الشيخ 35 -27

المنصورة 35 -26

الزقازيق 36 -26

شبين الكوم 36 -27

طنطا 35 -27

دمياط 33 -26 

بورسعيد 33 -26

الإسماعيلية 38 -25

السويس 37 -26

العريش 34 -26

رفح 33 -25

رأس سدر 40 -26

كاترين 33 -17

الطور 39 -27

طابا 37 -24

شرم الشيخ 42 -30

الاسكندرية 32 -25

العلمين الجديدة 32 -25

مطروح 32 -24

السلوم 33 -25

سيوة 40 -25

رأس غارب 39 -29

الغردقة 41 -30

سفاجا 39 -29

مرسى علم 41 -30

شلاتين 42 -30

حلايب 39 -30

أبو رماد 41 -29 

رأس حدربة 38 -28

الفيوم 39 -26

بني سويف 40 -26

المنيا 41 -27

أسيوط 42 -27

سوهاج 42 -28

قنا 43 -29

الأقصر 44 -29

أسوان 45 -31

الوادي الجديد 44 -27

أبوسمبل 44 -29

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