على خُطى المطاعم.. طريقة عمل مندي الدجاج

مندي الدجاج من أشهي وصفات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير المندي بالدجاج بخطوات سهلة وسريعة.

مندي الدجاج



مقادير مندي الدجاج

- لتتبيلة الدجاج :

الدجاج : دجاجة (مقطع ومسلوق)

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

صبغة طعام : 2 ملعقة كبيرة (بلون الزعفران)

- للأرز :

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (مفروم)

لومي : 2 حبة (صغير الحجم)

بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

ورق غار : ملعقة كبيرة

بهارات : ملعقة كبيرة (صحيحة)

أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومصفى)

بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

مرق دجاج : 3 اكواب

صبغة طعام : 2 ملعقة كبيرة (لون الزعفران)

فحم : قطعة (مشتعلة)

مندي الدجاج

طريقة التحضير

لتحضير الدجاج: ضعي الدجاج المسلوق في صينية الفرن، وضعي زيت الزيتون، ثم ادهنيه بصبغة الطعام بلون الزعفران جيداً، وأدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة حتى يتحمر.

لتحضير الأرز: سخني الزيت النباتي في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي، أضيفي اللومي، وبودرة الزنجبيل، وورق الغار، والبهارات الصحيحة، والأرز البسمتي، وبودرة الثوم، وصبي مرق الدجاج، قلبي المكونات وغطي القر واتركي الأرز حتى ينضج.

عند استواء الأرز، وزعي من صبغة الطعام بلون الزعفران على الأرز، وأضيفي الدجاج المحمر على الوجه.

ضعي قطعة صغيرة من ورق الألمنيوم فوق المكونات، وأضيفي قطعة الفحم المشتعلة مع القليل من الزيت، وغطي القدر على المكونات حتى تأخذ الطعم.

أزيلي قطعة الفحم، واسكبي المندي في أطباق التقديم، وقدميه ساخناً.