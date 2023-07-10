طريقة عمل كيكة خفيفة بجوز الهند

تعتبر كيكة هشة بجوز الهند من أطيب وصفات الحلويات التي يمكن صنعها بكل سهولة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة جوز الهند الهشة بخطوات بسيطة وشهية.

كيكة بجوز الهند

مقادير كيكة هشة بجوز الهند

- دقيق : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- سكر : كوب

- الزبدة : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- جوز الهند : كوب

- حليب : كوب ونصف (سائل)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- بيكربونات الصوديوم : نصف ملعقة صغيرة

- عصير لايم : 1 حبة

كيكة بجوز الهند

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الحليب، وجوز الهند في وعاء واخلطي، ثم اتركي الخليط منقوعاً لمدة 15 دقيقة.

ادهني قالب الخبز بالقليل من الزيت.

نخّلي الدقيق، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصوديوم، في وعاء وقلبي حتى تتداخل المكونات.

اخفقي الزبدة مع السكر في وعاء بالمضرب الكهربائي، ثم أضيفي البيض مع الخفق بين الإضافات.

صُبي عصير اللايم واخلطي جيداً.

أضيفي نصف كمية خليط جوز الهند ونصف كمية خليط الدقيق، واخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الكمية المتبقية من جوز الهند وخليط الدقيق واخلطي جيداً.

إذا شعرتِ أن الخليط سميكاً، أضيفي 2 أو 3 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

اسكبي الخليط في قالب الخبز المحضّر وأدخليه إلى الفرن لحوالي 30-40 دقيقة حتى ينضج الكيك، ثم قدميه.