الدوري الإنجليزي.. كيف استعد ليفربول للموسم الجديد.. صفقتين و 10 راحلين و 5 وديات

وضع فريق ليفربول الرتوش الأخيرة لاستعداداته للموسم الجديد، والمقرر له أن ينطلق الجمعة المقبلة 11 أغسطس 2023، حيث أبرم عدته من صفقات جديدة، بالإضافة لرحيل عدد من النجوم في الانتقالات الصيفية الجارية.

شهد موسم 2022-2023 تراجع مستوى فريق ليفربول، حيث لم يتمكن من إسعاد جماهيره وتحقيق العديد من الألقاب بعدما لم يتمكن سوى من تحقيق بطولة الدرع الخيرية في بداية الموسم، بينما فقد المنافسة على الدوري الإنجليزي ، كما خرج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ونعرض في السطور التالية استعدادات ليفربول للموسم الكروي الجديد 23-2024.

صفقات ليفربول للموسم الجديد وأسماء الراحلين:

نجح فريق ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ضم كل من أليكسيس ماك أليستر قادمًا من برايتون مقابل 42 مليون يورو.

كما تعاقد مع اللاعب دومينيك سويوسلاي من لايبزيج مقابل 70 مليون يورو.

بينما رحل عن صفوف الريدز 10 لاعبين ما بين بيع نهائي وإعارة ونعرضهم كالتالي:

جيمس ميلنر رحل إلى برايتون الإنجليزي بعد انتهاء تعاقده، وروبيرتو فيرمينهو انتقل للأهلي السعودي، كما انتقل نابي كيتا إلى صفوف فيردير بريمن لانتهاء عقده.

كما رحل تشامبرلين لانتهاء تعاقده ومن دون فريق حتى الآن، بجانب مغادرة أرتو ميلو لفريق يوفنتوس على سبيل الإعارة، وهيندرسون الذي انتقل للاتفاق السعودي، بجوار زميله فابينيو الذي انتقل لاتحاد جدة السعودي أيضًا.

وخرج الثلاثي كالفين رامزي وفابية كارفاليو وريس ويليامزعلى سبيل الإعارة.

معسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد:

خاض ليفربول معسكره التحضيري للموسم الجديد بإقامة 4 مباريات ودية كالتالي:

البداية كانت بمواجهة كارلسروه يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-2 على ملعب ويلدبارك.

ثم التقى فريق ليفربول بنظيره جروتر فيورث الألماني يوم الإثنين 24 يوليو 2023 وحسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 4- 4 وأقيمت على ملعب سبورتبارك رونهوف.

وفي ثالث الوديات التقى ليفربول بنظيره ليستر سيتي يوم الأحد 30 يوليو 2023، وفازت كتيبة يورجن كلوب بنتيجة 4-0.

آخر الوديات في معسكر سنغافورة كانت أمام فريق بايرن ميونخ والتي أقيمت يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 واحتضنها ستاد سنغافورة الوطني وانتهت بهزيمة الريدز بنتيجة 3-4.

أما آخر وديات ليفربول في المعسكر التحضيري ستكون في إنجلترا بمواجهة بريستون يوم 7 أغسطس.