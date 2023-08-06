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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إقبال متزايد على منتجات معرض ديارنا اليدوية بمهرجان خريف صلالة بعمان

معرض «ديارنا» للمنتجات
معرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية والتراثية

يشارك معرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية والتراثية للمرة الأولي بمهرجان «خريف صلالة» بسلطنة عمان، وذلك فى إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين مصر وسلطنة عمان، حيث  تنافس معروضات «ديارنا» مع منتجات 300 عارض يمثلون 15 دولة عربية وآسيوية، وتتميز منتجات «ديارنا» بالتنوع وثراء التصميمات والجودة، بالإضافة إلى ارتباطها بالتراث المصري الأصيل.
 

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وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض تمتد فترة مشاركته حتي السابع من سبتمبر المقبل، ويضم ٣٠ منتجًا من التراث المصري، والتي تشمل الكليم المصري ، والمشغولات النحاسية الإسلامية والفرعونية والمفروشات القطنية ذات الجودة العالية ، والاكسسوارات والحلي النسائي ومنتجات اخميم والصدف والخوص واشغال التللى، حيث تشهد المنتجات المصرية إقبالا واسعا ودعما من الجالية المصرية بعمان.

معرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية والتراثية



وأشارت القباج إلى أن مثل هذه المشاركات للمنتجات التراثية المصرية بالمعارض الخارجية تفتح أسواقًا خارجية متميزة للمنتج المصري ويعد فرصة هامة لدراسة الفرص التجارية الخارجية واحتياجات الأسواق الخارجية، كما تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير.

وتأتي هذه المشاركة الأولي فى المهرجان الذى يقام  بمحافظة ظفار في سلطنة عمان والتي تشتهر  بالشعبية المتزايدة بين المواطنين الخليجيين والمغتربين والسياح الأجانب ويقدم الإطلالات الثقافية ، والفنية، والرياضية والتراث والمسابقات وأنشطة التسوق.
 

معرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية والتراثيةمعرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية والتراثية

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