محافظ جنوب سيناء يشكر وزيرة التضامن لدعمها المحافظة

قدم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الشكر للدكتورة نيفين القباج لدعمها أهالي المحافظة، وذلك خلال انعقاد مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد بقاعة المؤتمرات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن ومديري المديريات وإدارات الديوان العام.

واستعرض زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، ما تم خلال لقاء محافظ جنوب سيناء، مع الدكتورة نيفين القباج الأسبوع الماضي، والتي كان منها

زيادة الدعم المقدم لقرية التراث السيناوي بمنطقة الهجن بشرم الشيخ من 45 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه بزيادة 5 مليون جنيه، والموافقة علي إنشاء دار الحضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ ضمن الحضانات التي سيتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل من وزارة التخطيط والتنمية.

وكذا زيادة الدعم المقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي للمساعدات المالية للحالات الإنسانية من 500 الف جنيه الى 1 مليون جنيه.

ونظرا لوقف الصيد البحري والذي تضرر منه صيادي الأسماك بمحافظة جنوب سيناء فقد تم حصر المتضررين الذين بلغ عددهم 453 صياد ليتم دعمهم ماليا بدعم مالي من وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم الاتفاق علي انشاء فرع بنك ناصر الاجتماعى بمدينة شرم الشيخ.

وتم خلال اللقاء ايضا متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء آبار لتنمية المناطق والتجمعات البدوية بسيناء بدعم مالي قدره 10 مليون جنيه وتم عمل دراسات وجلسات بتكلفة 220 ألف جنيه، وتم حفر بئر وادي ميعر بتكلفة حوالي 2.5 مليون جنيه، وتقوم الموارد المائية حاليا بأعمال جسات لبئر قرى وادي فيران قرية الرملة للبدء في تنفيذ الحفر بعد انتهاء اعمال الجسات.

وفي اطار دعم توثيق الزواج للبدو تم التوثيق لعدد 205 أسرة على مستوى مدن المحافظة وسيتم العمل علي توثيق جميع الحالات المتبقية بالمحافظة.

كما تم تحويل الدفعة الأولى لجمعية كنوز سيناء المنفذة لمشروع معصرة الزيتون برأس سدر للبدء في أعمال التنفيذ حسب البروتوكول بقيمة 25 % بمبلغ 596 ألف جنيه في اطار دعم ابناء المحافظة .

وفي اطار دعم وتوفير فرص عمل وإنشاء وحدات إنتاجية للأسر المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية تم دعم المحافظة بمبلغ 3.5 مليون جنيه.

وفي مجال دعم الطلبة غير القادرين علي سداد المصروفات الدراسية استفاد من هذا الدعم 1940 طالب وطالبة تم سداد جميع مصروفاتهم الدراسية عن طريق البريد المصري بمبلغ قدره 423 ألف جنيه تقريبا.

بخصوص انشاء دار المسنين بطور سيناء يتم حاليا التنسيق مع جمعية الوفاق للخدمات الاجتماعية بمنطقة خدمات حي النادي بالطور لإعداد تقرير بالمساحة وتحديد الاحتياجات.