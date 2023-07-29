السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التضامن تكشف تفاصيل إعادة افتتاح البيت النوبي بالأقصر (فيديو)

البيت النوبي للحرف
البيت النوبي للحرف اليدوية

كشف محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، تفاصيل إعادة افتتاح البيت النوبي بالأقصر بعد توقف دام لعدة سنوات، لافتًا إلى أن البيت النوبي من مشروعات التنمية المستدامة في محافظة الأقصر.

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 البيت النوبي يُعَد مركز تدريب وتأهيل للأسر المنتجة

وأوضح “بغدادي” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن البيت النوبي يُعَد مركز تدريب وتأهيل للأسر المنتجة، إضافة إلى أنه يصنف بأنه واحدٌ من أفضل بيوت الخبرة في صعيد مصر على مجال التدريب على الحرف اليدوية والتراثية، معقبًا: "البيت متخصص في الحرف اليدوية النوبية".

البيت النوبي يُعَد مزارًا سياحيًا مهمًا للمصريين

وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن البيت النوبي يُعَد مزارًا سياحيًا مهمًا للمصريين والأجانب، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون تدريب المرأة المعيلة في محافظة الأقصر، بجانب تدريب عدد من الفتيات من خلال إقامة بروتوكولات مع المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وحياة كريمة.

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