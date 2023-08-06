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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 15 شخصًا وإصابة 50 آخرين في حادث قطار مُروع جنوب باكستان (فيديو)

حادث قطار في باكستان
حادث قطار في باكستان

توفى ما لا يقل عن 15 شخصًا  في حادث قطار خرج عن مساره في جنوب باكستان، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأحد.

 

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وذكرت مصادر محلية أن حادث القطار خلف أيضا إصابة نحو 50 شخصا.

وأفادت وسائل إعلام تلفزيونية في باكستان بالحادث وهناك احتمالية زيدة  اعداد الضحايا.

وقال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد لـ"هوم نيوز" إن "قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".

وانحرفت عشر عربات تقريبا من قطار الركاب عن القضبان قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد نحو 275 كيلومترا عن كراتشي، أكبر مدن البلاد.

وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار، في العقود القليلة الماضية، بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.

وأكد التلفزيون الباكستاني مصرع 15 شخصا على الأقل، نقلا عن مسؤولين في خدمة السكك الحديدية.
ووقع الحادث قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد نحو 275 كيلومترا عن كراتشي أكبر مدن البلاد.

حادث تصادم قطارين

ولقي منذ شهور ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأصيب 50 آخرون في حادث تصادم قطارين في منطقة كهوتكي بإقليم السند جنوبي باكستان.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، وفق ما نقلته صحيفة دون الباكستانية، إن أن قطار "​ميلات" السريع خرج عن مساره واصطدم به قطار "سير سيد إكسبريس" بعد فترة وجيزة.

وتتكرر حوادث القطارات في نظام السكك الحديدية المتهالك في باكستان وحاولت حكومات متعاقبة على مدى سنوات تأمين تمويل لتطوير تلك الشبكة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لمشروعات البنية التحتية.

 

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