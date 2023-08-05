زلزال قوي يضرب عدة مناطق في باكستان

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، أن زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب مناطق مختلفة من إقليم "خيبر باختونخوا" بشمال غرب باكستان، اليوم السبت.

وأكدت الإدارة، في بيان، أن السكان شعروا بهزات أرضية في مناطق "باتاجرام" و"سوات" و"كورام" ومناطق مجاورة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم السبت.

وكان مركز الزلزال في جنوب شرق أفغانستان على عمق 150 كيلومترا.

وخرج سكان تلك المناطق من منازلهم، خوفا من الزلزال.

ولم ترد أنباء عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات في تلك المناطق حتى الآن

نداء عاجل

وفي سياق آخر، أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)نداء عاجل بقيمة إجمالية قدرها 570 مليون دولار لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا حيث لا تزال هناك فجوة تمويلية بنسبة 74٪ في تركيا و56٪ في سوريا، وفق بيان الاتحاد الدولى دعا البيان إلى تقديم دعم عاجل للمجتمعات المتضررة التي لا تزال تعاني من الآثار الضخمة للكارثة لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم والتمويل لإحداث تأثير كبير على حياة المتضررين وتمكين الأفراد من إعادة بناء حياتهم والمساهمة في اقتصاداتهم المحلية في كل من سوريا وتركيا على المدى الطويل.

وأضاف التقرير: "يعاني الكثير من الناس من الديون للمساعدة في تغطية احتياجاتهم خلال محاولة إعادة بناء مصادر الدخل لافتا إلى أكثر من 50 % من الأسر التي يدعمها الاتحاد الدولي تتحمل ديونًا جديدة بعد الزلازل حيث تكافح البلاد التضخم والزيادة الهائلة في الأسعار.

وأشار التقرير في سوريا ، الواقع بالنسبة للعديد من الناس أكثر خطورة حيث ان تأثير الزلزال ، يأتي إلى جانب 12 عامًا من الصراع ، مما يجعل التعافي صعبًا للغاية. حيث لا يزال الوضع الاقتصادي يدفع المجتمعات الضعيفة أصلاً إلى مزيد من المشقة وعدم اليقين.

ومن جانبه قال مادس برينش هانسن ، رئيس بعثة الاتحاد الدولي في سوريا: "ربما تكون مرحلة الإنقاذ من الاستجابة للزلزال قد انتهت ، لكن حالة الطوارئ لا تزال قائمة" مضيفا "هناك حاجة إلى دعم دولي فوري في الوقت الحالي ، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ، وكذلك لبناء قدرة الناس على الصمود وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية والخدمات المجتمعية ، التي هي على وشك الانهيار".

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