روسيا تعلن تدمير طائرة مسيّرة اخترقت أجواء العاصمة موسكو

تزايدت الهجمات الأوكرانية التي تستهدف العاصمة الروسية موسكو منذ أكثر من أسبوع، وفي آخر التطورات، دمرت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، طائرة مسيرة في أجواء العاصمة.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تليغرام “اليوم قرابة الساعة الحادية عشرة حاولت مسيّرة اختراق الأجواء في اتجاه موسكو. تمّ تدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي أثناء اقترابها”، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة استهدافات أوكرانية متزايدة للعاصمة الروسية.

واتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجومين بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو الأسبوع الماضي.

سلسلة هجمات ليلية

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافةً إلى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية.

وأكدت القوات الجوية عبر تطبيق تليغرام "تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّر هجومية"، مشيرةً إلى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما إذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.

وأوضحت أن "العدو استخدم 70 سلاح هجوم جويا في موجات" متعاقبة من القصف ليل السبت-الأحد.

وكانت من بين الأهداف منطقة خملنيتسكي الواقعة على مئات الكيلومترات من الجبهة وتضمّ قاعدة جوية رئيسية.

وقال رئيس الإدارة المحلية سيرغي تيورين إن حريقاً اندلع في مخزن لنفايات الذرة، امتد على مساحة 1400 متر مربع قبل أن يتم إخماده. وأشارت إلى أن أحد الموظفين أصيب بجروح.

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