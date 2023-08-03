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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

موسكو تفرض غرامة 400 الف روبل روسي على آبل

آبل
آبل

فرضت محكمة في موسكو غرامة على شركة أبل قيمتها 400 ألف روبل روسي بما يعادل 4274 دولارا،  بسبب عدم حذف محتوى غير دقيق حول ما تسميه روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

موسكو تفرض غرامة 400 الف روبل روسي على آبل


وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة تاس للأنباء أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة أبل بسبب تلك المخالفة، ولم ترد أبل حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

 

وأوقفت الشركة مؤقتًا جميع مبيعات منتجاتها في روسيا، بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وجعلت خدمة أبل باي محدودة في روسيا.

 

وتخوض موسكو صدامات مع شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاعات تصاعدت بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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