روسيا تكشف سبب الانفجارات في مُقاطعتي موسكو وتولا

كشفت "وزارة الطوارئ الروسية"، سبب الانفجارات التي سُمع دويها، في مُقاطعتي موسكو وتولا، إذ أوضحت أنها ناجمة عن نشاط للطيران العسكري، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "الخدمات العملياتية تلقت مكالمات بشأن نشاط الدفاع الجوي وانفجارات في منطقتي تولا وموسكو، حيث كانت الأصوات التي سمعت مرتبطة بطلعات جوية مبرمجة للطيران العسكري".

وأوضحت الوزارة أن المكالمات جاءت من تولا ودوبنا وألكسين وزاوكسكي، مؤكدة أنها "لم تسجل أي حالات طوارئ في المنطقة، وأن أصوات الانفجارات كانت بسبب تحليق جوي مبرمج لطائرة عسكرية".

أنظمة الدفاع الجوي وسماع دوي انفجارات

وفي وقت سابق، أفادت قنوات "تلغرام" إخبارية روسية بعمل أنظمة الدفاع الجوي وسماع دوي انفجارات في مقاطعة موسكو ومناطق كالوغا وتولا.

من ناحية أخرى، وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا فيدراليا يمنح الحرس الروسي حق الحصول على معدات عسكرية ثقيلة لاستخدامها في الخدمة.

ووفقًا للوثيقة سيتم فرض تعديلات على قانون "قوات الحرس الوطني".

وتنص التعديلات التي تمت المصادقة عليها، على "استبدال مصطلح "سلاح" في نص القانون الروسي بهذا الصدد والذي يشمل "الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات" بمصطلح "التسليح" والذي يشمل "مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة"

وتشمل التعديلات استبدال مصطلح "المعدات القتالية" الذي يشمل المعدات العسكرية الأساسية المخصصة للقتال"، بمصطلح "المعدات العسكرية" الذي يعني "مختلف الوسائل التقنية التي تجهز بها القوات لاستخدامها في الأنشطة القتالية اليومية والمعدات العسكرية، والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة، والوسائل التقنية للقتال، والدعم التقني واللوجيستي، وما إلى ذلك".