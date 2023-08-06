الفلبين تتهم الصين باستهداف قاربها العسكري بمدافع المياه

نددت الفلبين، اليوم الأحد، باستخدام الصين لإجراءات مبالغ فيها وهجومية تجاه سفنها، مؤكدة أن خفر السواحل الصيني قام باعتراض طريق قارب إمدادات عسكري في بحر الصين الجنوبي استهدافه بالمياه.

قالت القوات المسلحة الفلبينية إن زورقا تابعا لخفر السواحل الصيني اعترض سبيل القارب الفلبيني أمس السبت ووجه إليه مدافع المياه.

كان القارب الفلبيني في مهمة روتينية لتناوب القوات وإعادة تزويدها بالإمدادات.

وأضافت أن الاعتراض كان "في تجاهل صارخ لسلامة أولئك الموجودين على متنه وفي انتهاك للقانون الدولي".

قال متحدث باسم خفر السواحل الصيني إن سيادة بلاده "ليست محل شك" على جزر سبراتلي والمياه المحاذية لها بما يشمل المنطقة التي كان فيها القارب الفلبيني.

وأضاف على حساب خفر السواحل على ويتشات: "نحث الجانب الفلبيني على وقف أنشطته المتعدية فورا في تلك المياه".

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بعد الواقعة: "تهديدات الصين المتكررة للوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي تهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين".

وتابعت: "واشنطن تقف إلى جانب حليفتها الفلبين في مواجهة مثل هذه التصرفات الخطيرة".

ولبكين مطالبات بالسيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي وهي مطالبات مرفوضة دوليا، بينما تطالب كل من ماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان والفلبين بالسيادة على مناطق معينة في الممر المائي.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: