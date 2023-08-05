الفلبين.. إعصار إيجاي ينهي حياة 29 شخصا ويصيب 165 آخرين

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات الناجمة عن إعصار إيجاي إلى 29 قتيلا و165 مصابا و11 مفقودا، حسب ما أفاد المجلس الفلبيني لإدارة الكوارث والطوارئ.

وذكرت شبكة "إيه بي إسي-سي بي إن" الفلبينية، اليوم السبت، أن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا جراء الدمار، الذي سببه الإعصار إيجاي بمختلف أنحاء البلاد، فيما تضرر قرابة 60 ألف منزل.. مضيفة أنه تم إجلاء 287 ألف شخص من منازلهم.

وأوضحت السلطات أن حجم الخسائر في البنية التحتية تخطى 3.6 مليار بيزو فلبيني، وبلغت الخسائر بقطاع الزراعة 1.9 مليار بيزو.. مشيرة إلى أن 11 مقاطعة و18 مدينة وبلدية أعلنت حالة الكارثة، فيما وزعت الحكومة 275 مليون بيزو كمساعدات على المتضررين.

يذكر أن إعصار إيجاي يعد خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر الخبراء من تفاقم الأحداث المناخية مثل العواصف القوية بسبب تغير المناخ.

أضرار زراعية:

وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين أن الأضرار الزراعية الناجمة عن إعصار إيجاي وإعصار فالكون ، تبلغ الآن 75ر2 مليار بيزو. هذا بالإضافة إلى خسائر في الإنتاج بلغت 93ر1 مليار بيزو.

وأثر ذلك بالفعل على أكثر من 033ر117 مزارعا وصيادا بمختلف أنحاء البلاد، مما أدى إلى تضرر أكثر من 143 ألف و429 هكتارا من مساحة المحاصيل، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم السبت.

ومن جهة أخرى، تضرر إجمالي 56 ألف و994 منزلا بالفعل. وبينما لحقت أضرار جزئية بمعظمها، إلا أن 2288 منزلا، دمر بالكامل.

وأعلنت السلطات اعتبار إجمالي 232 مدينة وبلدية حتى الآن مناطق كوارث.

وتم تقديم مساعدات بأكثر من 32ر248 مليار بيزو لهؤلاء المتضررين من إعصار إيجاي وإعصار فالكون، في شكل عبوات غذائية للأسر ومساعدات مالية.

وفي سياق آخر، تمكن خفر السواحل الفلبيني، يوم الخميس الماضي، من إنقاذ 67 شخصا كانوا على متن عبارة، وذلك بعد اصطدامها بجسم عائم وغرقها في المياه شمال شرق البلاد في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وقال خفر السواحل الفلبيني - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن راكبا على متن العبارة "جوفيل إكسبريس 3" تمكن من الاتصال بمحطة خفر السواحل للحصول على المساعدة عندما تضررت العبارة بعد اصطدامها بجسم غير محدد قبالة جزيرة "بوليلو" في مقاطعة "كويزون".

وكان 27 شخصا قد لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي عندما انقلبت عبارة مكتظة في "لاجونا دي باي" بعد دقائق من مغادرة بلدة "بينانجونان" جنوب شرق العاصمة مانيلا.

يشار إلى أن الحوادث البحرية من الأمور الشائعة في الفلبين بسبب العواصف المتكررة وسوء صيانة القوارب والعبارات واكتظاظها بالركاب بالإضافة إلى عدم اتباع لوائح السلامة.

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