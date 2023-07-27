دوكسوري يجتاح الفلبين.. ويشرد 11 ألف شخص

اجتاح الإعصار دوكسوري شمال الفلبين اليوم الخميس، بأمطار غزيرة ورياح "عنيفة تهدد الحياة"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتشريد أكثر من 11 ألف شخص، حسبما قال مسئولون، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحافظ الإعصار على قوته على الرغم من وصوله إلى اليابسة مرة ثانية فوق جزيرة دالوبيري، إلا أنه تباطئ وكان يتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات، وفقا للمكتب.

ومن المتوقع أن يضعف دوكسوري قليلا مع خروجه من الفلبين الخميس. ومن المنتظر أن يعبر مضيق تايوان ويصل إلى اليابسة بالقرب من فوجيان بالصين.

ويتعرض الأرخبيل الفلبيني لمتوسط 20 إعصارا استوائيا كل عام.