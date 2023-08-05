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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مالكوم يقود هجوم الهلال لمواجهة الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية

الهلال
الهلال

 أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة اليوم أمام نادي الاتحاد، في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف.

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 تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد البطولة العربية:

 وشهد تشكيل الهلال وجود اللاعب البرازيلي مالكوم على رأس قائمة الفريق الأساسية التي ستخوض لقاء اليوم، ومعه ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري في خط الهجوم.

 وجاء تشكيل الهلال أمام الاتحاد مكون من:-

 في حراسة: عبدالله المعيوف.

 في خط الدفاع: سعود. عبدالحميد وعلي البليهي وكاليدو كوليبالي وياسر الشهراني.

 في خط الوسط: محمد كنو وربن نيفيز وسيرجي سافيتش.

 في خط الهجوم: سالم الدوسري وميشيل ديلجادو ومالكوم.

 ويوجد على مقاعد بدلاء الهلال أمام الاتحاد كل من الوطيان ومحمد جحفلي والخيبري وحمد اليامي ومحمد البريك وناصر الدوسري ومصعب الجوير وأندري كاريلو والناصر والقحطاني وعبدالله رديف وعبدالله الحمدان.