ضغط المباريات "عقبة" كاسترو قبل موقعة النصر والرجاء في البطولة العربية

يعاني فريق النصر من ضغط كبير في المباريات مؤخرًا وقبل مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الرجاء المغربي، بربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وهو الأمر الذي يزعج البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي.

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ضغط المباريات يرهق النصر قبل موقعة الرجاء

مباراة النصر والرجاء هي المواجهة رقم 6 لنادي النصر خلال 13 يوم فقط، كان أولها في معسكر اليابان أمام نادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 25 من شهر يوليو الماضي، وصولًا للقاء الرجاء في ربع نهائي البطولة العربية.

المباريات الخمسة الماضية لنادي النصر شهدت التعادل في 4 مباريات 2 منها أمام باريس سان جيرمان وانتر ميلان، ثم الشباب والزمالك بالبطولة العربية، والتي تخللها انتصار وحيد على نادي الاتحاد المنستيري برباعية مقابل هدف وحيد.

تصريحات كاسترو عن ضغط المباريات

قال لويس كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرجاء المغربي: "تأهلنا لربع نهائي البطولة العربية لم يكن سهلًا، مع خوض عدد كبير من المباريات القوية في دور المجموعات والتي جعلت اللاعبين يشعرون بالتعب، لكننا نطمح لتحقيق اللقب".

ضغط المباريات سيقف عقبة أمام النصر في طريق تحقيق اللقب، وعليه فإن قرارات لويس كاسترو في المباريات المقبلة قد تكون بحسم اللقاء مبكرًا لإتاحة الفرصة لخروج عدد من اللاعبين والحصول على الراحة قبل اللقاء التالي.