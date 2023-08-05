حقيقة رحيل جوتا عن الاتحاد..سانتو يحسم ملف الراحلين (خاص)

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد برحيل جوتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وقبل الموسم الجديد، بسبب الأزمة في أعداد اللاعبين الأجانب بصفوف العميد.

تأتي أنباء رحيل جوتا عن الاتحاد بسبب زيادة أعداد اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق، ومن الصعب بالنسبة لنونو سانتو التفريط في أي من العناصر الموجودة بعد تمسكه ببقاء طارق حامد وعبدالرزاق حمدالله.

كشف حقيقة رحيل جوتا عن الاتحاد:

وكشف مصدر خاص لبوابة الوفد الإلكترونية حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة برحيل جوتا عن صفوف الاتحاد، سواء عن طريق البيع النهائي، أو من خلال الإعارة، مؤكدًا أنها مجرد أنباء غير حقيقية، ظهرت على اللاعب البرتغالي أخيرًا.

شدد أن اللاعب سيبدأ مع الفريق الموسم الجديد ولا نية داخل العميد في خروجه على سبيل الإعارة بسبب زيادة أعداد اللاعبين الأجانب بصفوف النمور، وحتى الآن مازال لم يحسم نونو سانتو اسم اللاعب الذي سيرحل عن صفوف الفريق.

نونو سانتو يقرر رحيل أجنبي على سبيل الإعارة:

وأشار المصدر للوفد أن نونو سانتو قرر بشكل رسمي خروج اللاعب الأجنبي الذي سيختاره على سبيل الإعارة لمدة موسم، لحين الاستقرار على الراحل بشكل نهائي مع نهاية الموسم المقبل.

يذكر أن جوتا شارك في مباريات الاتحاد الماضية بدور المجموعات للبطولة العربية للأندية، وكان له دور في تأهل النمور لربع نهائي كأس الملك أمام نادي الهلال.