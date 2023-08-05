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السبت 05 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سموحة يضم مصطفى البدري على سبيل الإعارة من الأهلي

مصطفى البدري
مصطفى البدري

حصل سموحة السكندري على خدمات مصطفى البدري، لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، بعدما عاد للقلعة الحمراء، عقب نهاية إعارته لصفوف فيوتشر.

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وأبدى مسؤلو الأهلي موافقتهم على إعارة البدري لسموحة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، تواجد اللاعب خلال الموسم الجديد.

وأصرت إدارة القلعة الحمراء على وضع بند في عقد البدري يتيح عودته حال تألق مع الموج الأزرق عقب نهاية الموسم المقبل.

 ومن المقرر أن يلعب سموحة بالقائمة المبدئية للفريق خلال الموسم الجديد، والتي تضم:

الهاني سليمان، محمود عبدالحليم، أحمد جمال، حسين فيصل، محمد أشرف، حسين تيمور، شريف رضا، أحمد عبدالحكيم، محمد المغربي، بركات حجاج، محمد عصام، أحمد مصطفى طاهر، محمد سعيد، طارق علاء، صديق أوجولا، أبو بكر محمد.

 بينما يتواجد على قائمة الانتظار، الثلاثي التالي: جونيور أجايى، زياد طارق، أحمد السعدني.

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